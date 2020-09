A rischio la prima partita ufficiale di Ronald Koeman sulla panchina del Barcellona, l'esordio in Liga dei blaugrana contro il Villarreal nel weekend del 26-27 settembre. Tutta 'colpa' di Quique Setien: secondo Cadena Cope infatti, non c'è ancora l'accordo sul divorzio tra il Barça e l'ex tecnico, a causa della disputa legale la RFEF (Federcalcio spagnola) non può registrare l'ingaggio di Koeman che, da regolamento, non potrà andare in panchina.



LA SMENTITA - Fonti interne al Barcellona tuttavia, riferisce Mundo Deportivo, smentiscono questo scenario: i blaugrana avrebbero corrisposto le cifre dovute a Setien lo scorso 17 agosto e comunicato alla RFEF l'esonero. Pertanto, il Barça ritiene che la Federazione abbia tutte le carte necessarie e che non ci saranno problemi per quanto riguarda la prima in panchina di Koeman.