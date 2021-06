L'allenatore del Barcellona Ronald Koeman è tornato a parlare di mercato e si è espresso anche sul futuro di Ousmane Dembelé, che resta in scadenza di contratto nel 2022 e che rischia uno stop di 3 mesi per l'infortunio al ginocchio subito all'Europeo con la Francia. "Io conto su tutti, stiamo lavorando per migliorare la squadra e dovremo prendere delle decisioni. Poi bisogna accettare certe situazioni e fare le analisi più corrette".