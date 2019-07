Kia Joorabchian, agente tra gli altri di Philippe Coutinho, attaccante del Barcellona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport News del futuro del suo assistito: "Le informazioni da Barcellona sono piuttosto contrastanti. Abbiamo avuto un incontro la scorsa settimana con il presidente Bartomeu e altri dirigenti, e ci hanno detto che non era assolutamente in vendita, che non hanno mai parlato del ragazzo che se ne andava, che non lo avevano mai offerto a nessun club. Anche se c'è un ragazzo che lavora per loro, si chiama Andre Cury, che a quanto pare lo ha pubblicizzato, ma il presidente ci ha detto che non è in vendita categoricamente".