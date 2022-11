L’ultima con la maglia del Barcellona di Gerard Piqué. Al Camp Nou arriva l’Almeria ma tutti i riflettori sono sul difensore catalano. Accolto da uno stadio gremito e in festa per lui, Piqué è sceso in campo con i suoi due figli, mentre i compagni indossavano una maglia con il numero 3 e la scritta "S3mpre" sul petto. Riviviamo tutte le emozioni dell’ultima gara in carriera di un giocatore che ha fatto la storia di questo club.