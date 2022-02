Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato della delicata situazione di Ousmane Dembele, esterno d'attacco francese classe '97 in scadenza di contratto, rivelando: ​"Pensiamo che Ousmane Dembélé abbia un accordo in essere con un altro club. Non voleva lasciare il club a gennaio. È davvero difficile capire la sua posizione, non ha senso per lui e per il club".