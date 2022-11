Il futuro di Jordi Alba al Barcellona è sempre più appeso ad un filo. Nonostante il contratto in essere sino al 2024, la dirigenza catalana, secondo quanto riporta Mundo Deportivo, si aspetta che il 33enne terzino spagnolo decida di non proseguire la sua avventura con la maglia blaugrana. Dal canto suo, Jordi Alba ha tutte le intenzioni di continuare in Catalogna.