Esattamente come una fenice, il Barcellona è risorto dalle proprie ceneri. La crisi finanziaria della società blaugrana e l’addio diin estate lasciavano presagire una stagione al limite del disastro. Un quadro che sembrava destinato a prendere sempre più colore. Almeno fino a quando - a novembre - è arrivato, per riprendere in mano le redini lasciate dall’esonerato, e riportare la squadra nella parte alta della classifica. Proprio dove si trova adesso: terza, dopoPrima di occupare la panchina, in passato, dato questo che lo rende il secondo più presente della storia del club dopo Leo Messi. E la speranza del numero uno catalano Joanera proprio quella: che il tecnico introducesse nella squadra la stessa mentalità che aveva caratterizzato il ciclo di cui era stato protagonista da giocatore. “Con quello che ha fatto ha recuperato la nostra essenza a livello calcistico – ha ammesso il proprietario del club. I culès (così si fanno chiamare i tifosi del Barça) hanno di nuovo speranza. ", ma nella vita devi tenere conto di molte situazioni. Il mondo del calcio appartiene alle emozioni, al rispetto, ai tifosi del Barcellona. La decisione perfetta non esiste, ma abbiamo fatto una scelta e penso sia stata buona perché siamo migliorati. Sono convinto che ci regalerà tante gioie".Una rivincita che potrebbe ripartire proprio da una coppa alla quale il Barcellona avrebbe sperato di non dover mai ambire: l’Europa League. Tanto che per risalire all’ultima volta in cui il club ha partecipato a questo torneo, bisogna tornare indietro nel 2004. Intanto, stasera sfiderà al Camp Nou il. Una parata di stelle già dotate di DNA Barça proveniente dalla Masia, alla quale, con Piqué, è tornato a fare da mentore nientemeno che, che ha vinto letteralmente di tutto insieme a Xavi. Poi il mercato invernale, che ha portato Ferran, Adama(altro cavallo di ritorno) e Pierre-Emerick, un tridente nuovo di zecca che sta facendo faville e sta pure esaltando il talento di Frenkie De Jong, ex Ajax, che si stava tristemente spegnendo con Koeman.Con la ventata di speranza portata al Barça da Xavi - e con il nuovo scenario economico del club catalano - la serie A inizia a tremare. Già nel mercato invernale era stata fatta una mossa per, che resta in cima ai desideri del tecnico blaugrana. E, in vista dell’estate, è a buon punto il corteggiamento per. Per non parlare della doppietta che i catalani vogliono rifilare al Napoli dopo averlo eliminato dall'Europa, connel mirino. Tuttavia,resta l'obiettivo numero uno, poiché secondo il tecnico potrebbe colmare una volta per tutte quel vuoto lasciato in attacco dalla Pulce.