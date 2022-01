Luuk De Jong, 31enne attaccante del Barcellona, in una dichiarazione ad AD Sportwereld parla del suo futuro e del suo desiderio, rivelando: ​"Siamo qui con la famiglia da sei mesi, non voglio più trasferirmi adesso. Anche se dovessi tornare a essere un sostituto regolare, potrei comunque essere prezioso, ma il club non si è pronunciato ufficialmente. Vedremo, anche io sono ancora di proprietà del Siviglia, ho un contratto lì fino al 2023 ".