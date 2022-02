Dopo aver rifiutato ogni possibile destinazione rischiando di far saltare l'arrivo di Aubameyang, a parlare del futuro di Ousmane Dembelé è il presidente del Barcellona Joan Laporta: "Dembelé non rimarrà con noi la prossima stagione, penso che abbia un accordo con un altro club e quindi sarà molto complicato vederlo ancora al Barça. La nostra proposta è scaduta il 20 dicembre, se volesse rinegoziarla ora ci sarebbero condizioni diverse. Abbiamo trattato per mesi, ma per noi era impossibile soddisfare le sue richieste. Adesso sarà Xavi a decidere se il francese scenderà o no in campo nei prossimi mesi".