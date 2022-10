Il presidente del Barcellonaha rilasciato un'intervista al canale ufficiale del club per fare il punto sul momento della squadra a due giorni dal Clasico e dopo il pareggio interno con l'Inter in Champions League che ha quasi compromesso le chance di qualificazione agli ottavi di finale.Ora dobbiamo proiettarci alla Liga, che ha rappresentato sempre il primo obiettivo, perché abbiamo grandi giocatori per raggiungere obiettivi importanti. Abbiamo fatto di tutto per essere competitivi, purtroppo siamo capitati in un girone di Champions difficile:Ho detto alla Uefa quello che c'era da dire, ma se avessimo segnato qualche gol in più sarebbe stato tutto più semplice", dice Laporta., ha dimostrato di conoscere alla perfezione il club e il suo funzionamento ed è una persona eccellente. Lo apprezzo perché riesce a trovare sempre un lato positivo delle cose e".Ovviamente dobbiamo cercare di essere competitivi in Europa e individuare nuove partnership per aumentare gli introiti., perché vogliamo migliorare costantemente questo gruppo, che è già forte ma ha ulteriori margini di crescita".