Joan Laporta sarà il presidente del Barcellona per i prossimi sei anni. Secondo un sondaggio di TV3, la televisione autonoma della Catalunya, l'ex numero uno blaugrana tra il 2003 e il 2010 ha conquistato il 58,3% dei voti, contro il 31,3% di Víctor Font e il 9,3% di Toni Freixa, fino all'ultimo alleato e sostenitore di Josep Bartomeu. Non fanno parte del conteggio i 20.663 soci (dei 110.290 aventi diritto) che hanno votato per posta. L'ufficialità è attesa dopo le 23.30. Secondo la stampa catalana Laporta mercoledì sarà a Parigi con il resto della squadra, che dovrà compiere un'impresa contro il Paris Saint-Germain: il Barcellona deve ribaltare 4-1 del Camp Nou.



MESSI - ​Il primo tema per Laporta è il futuro di Lionel Messi. La Pulce è in scadenza a giugno, nei giorni scorsi il futuro presidente blaugrana aveva dichiarato: "Sono l'unico che può convincerlo a restare, non possiamo competere con le offerte di altri club, ma so che vuole restare. Il rinnovo è una nostra priorità".