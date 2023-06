Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha tratto un bilancio della stagione passata a Tv3 e anticipato i temi della prossima.



UEFA - “Dai miei incontri con Ceferin sono uscito con la convinzione che abbia capito la nostra posizione, non possiamo essere condannati prima di essere giudicati”.



XAVI - "Rinnovo di Xavi? Quando sarà il momento ne parleremo, non c’è fretta. Ci sono altre priorità, la prima delle quali è migliorare la squadra. Abbiamo un piano di sostenibilità che ci permette di iscrivere nuovi giocatori. Siamo fieri che Gundogan abbia scelto noi davanti ai soldi del City".



MERCATO - "Brozovic è abbordabile ma ha ricevuto questa proposta dall’Arabia. Ci sono arrivate offerte per Pedri, De Jong, Christensen, Araujo, Ansu Fati, però pensiamo che debbano restare perchè hanno un presente e un futuro”.



STELLA - "Arda Guler? Deco mi dice che è un grande talento, stiamo cercando di chiudere. È un calciatore giovane, la Liga ci permette di fare delle operazioni per la prossima stagione, il ragazzo ha suscitato interesse in Premier e in Spagna ma stiamo lavorando per chiudere l’operazione”.



MESSI - "Messi voleva tornare ma ha avuto un periodo molto duro a Parigi e suo padre mi ha detto che non voleva più certe pressioni. Rispettiamo la sua scelta, gli auguriamo il meglio a Miami. Questa sarà sempre casa sua, vogliamo rendergli omaggio e l’inaugurazione del nuovo Camp Nou sarebbe un’occasione eccellente”.