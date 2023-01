Il Barcellona studia le alternative a Sergio Busquets, con il contratto del centrocampista in scadenza a giugno. Un nome sul piatto è quello di Ruben Neves, attualmente in forza al Wolverhampton. Joan Laporta, presidente dei Blaugrana, ha recentemente confermato in un'intervista a SPORT l'interesse per il giocatore: "Neves è un grande giocatore, ma questo fa parte di una conversazione privata. Busquets non è eterno e sono in corso valutazioni per trovargli un degno sostituto. Frenkie De Jong può giocare in quella posizione, ma non può bastare un solo giocatore. Sarà Xavi a decidere".