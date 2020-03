Anche il Barcellona ha preso delle decisioni importanti in seguito all'emergenza Coronavirus che si sta allargando anche in Spagna. Il club catalano ha confermato che almeno per le prossime due settimane il club disputerà le gare soltanto a porte chiuse e rimborserà tutti i biglietti già acquistati per le gare casalinghe e anche per quelli relativi alla trasferta contro il Mallorca.



Il Barcellona ha anche deciso di cancellare il Barça Academy World Cup Tournament che si sarebbe dovuto giocare nel corso della settimana di Pasqua. Sono sospese anche le attività in Cina, Giappone, Giordania, Dubai and Kuwait della Barça Academy.



Non ci saranno infine i viaggi all'estero già programmati per le formazioni giovanili sia per allenamenti, sia per i tornei che per le amichevoli previste per marzo e aprile. Tutti gli eventi sono stati cancellati. Tutte le altre attività del club continueranno con limitazioni e controlli dello staff medico.