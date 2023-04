Joan Laporta ha convocato per lunedì prossimo una conferenza stampa per spiegare la posizione del Barcellona sul caso-Negreira, che potrebbe costare caro al club blaugrana. Javier Tebas, presidente de LaLiga, attende con impazienza di sentire cosa ha da dire il numero uno dei catalani: "È il più grande danno che sia stato arrecato al calcio spagnolo in tutta la sua storia ed è tempo di spiegazioni, è importante che venga in Assemblea il 19 aprile e parli con il resto dei club. Sono passati più di due mesi e vedremo se riuscirà a chiarire di più rispetto alle lettere che ha inviato alla UEFA e alla FIFA"..