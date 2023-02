Vi sareste mai immaginati che due squadre leggendarie come ile ilsi sarebbero sfidate in un sedicesimo di finale di? Fa stranissimo, eppure è così.Gli inglesi e gli spagnoli si sono ritrovati in questa situazione per due motivi ben diversi: i Red Devils a causa di un pessimo campionato disputato nella scorsa stagione; i blaugrana per un girone diche ha deluso decisamente le aspettative. Una cosa però le accomuna in questo momento: il fatto che stanno andando veramente forte. L’ultima sconfitta del Barcellona risale al 26 di ottobre contro il, mentre lo United è in corsa in ben 4 competizioni diverse. Tutti i presupposti quindi per assistere a una grande partita, e diciamo che le aspettative sono state soddisfatte.Il primo tempo è stato interpretato meglio dalla formazione die l’occasione per andare avanti cade sui piedi diche si fa però ipnotizzare da. Il Barcellona crea poco e si innervosisce tanto, parecchi falli di frustrazione e Jordi Alba si fa anche ammonire per aver esagerato un po’ troppo con le proteste.Nella seconda frazione il match si stappa. Va avanti il Barça: corner die incornata vincente diche insacca. I Red Devils rispondono subito e 2 minuti più tardi Fred imbuca una gran palla perche fulmina sul primo palo Ter Stegen.Dopo il pareggio arriva anche il sorpasso: al 59’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Rashford salta seccoe mette in mezzo un pallone che viene deviato da Kounde, autogol del francese. A questo punto la squadra di Xavi, che dopo aver trovato il gol ha un po’ spento i motori, mette sotto gli inglesi. Pareggia i conti Raphinha: cross in mezzo del brasiliano, Lewandowski lascia scorrere e la palla finisce in rete.Nel finalerischia un clamoroso autogol ma viene salvato dal palo. I blaugrana reclamano anche un calcio di rigore per un presunto fallo di mano di(Xavi ha avuto da ridire anche in conferenza stampa). Termina quindi 2-2 il primo confronto tra Barça e United, che si ritroveranno ad Old Trafford la prossima settimana.