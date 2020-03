Junior Firpo infortunato. Il terzino sinistro del Barcellona ha giocato, nelle ultime sfide, compresa quella contro il Napoli, con una mano bendata. Il motivo? Come riporta Catalunya Radio, il giocatore, arrivato in estate dal Betis Siviglia, si è fatto in incidente con i go-kart, violando così le regole del club catalano, che vieta queste attività.