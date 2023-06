Il Barcellona sta per vedere il suo monte ingaggi aumentare di 54 milioni di euro a partire da questo sabato. Secondo un'attesa analisi di As, i numerosi rientri dai prestiti significheranno un grosso peso rispetto agli obiettivi del club di abbassare la massa salariale della squadra, con Samuel Umtiti come obiettivo principale: il suo ritorno significa aumentare di 20 milioni gli oneri finanziari del club. Oltre a Umtiti, di rientro da Lecce, ci sono anche Clément Lenglet (16), Serginho Dest (10.8), Nico González (4.5), Álex Collado (2.7) e Gustavo Maia (1,6).



Con tutti loro, ad eccezione del marocchino Ezra Abde - Xavi conta su di lui per la prossima stagione -, il futuro secondo i migliori auspici dovrebbe risolversi entro il 10 luglio, data in cui la squadra inizierà la preseason. In alcuni casi si aprono le porte del mercato, soprattutto per giocatori come Lenglet, Umtiti e Dest. Negli altri si aprono le possibilità per nuovi prestiti, e in alcuni, come il brasiliano Maia, si può passare direttamente alla sua risoluzione di contratto.



Quello che è chiaro è che sono un fardello insostenibile per il club questi 54 milioni che sono un'eredità chiaramente del passato, un'eredità che costringe Joan Laporta a rivedere per ora i piani di mercato in entrata.