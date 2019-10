Sciopero generale in Catalogna. Dove proseguono le proteste contro la condanna di Oriol Junqueras, leader della più forte formazione politica secessionista Esquerra Republicana de Catalunya, a 13 anni di carcere insieme a un'altra dozzina di indipendentisti.







Oltre mezzo milione di persone partecipano alla protesta in corso nel centro di Barcellona. La polizia nazionale spagnola ha sparato gas lacrimogeni e proiettili di gomma contro i manifestanti, che avevano costruito barricate e lanciato oggetti contro gli agenti. Il bilancio degli scontri è di 89 feriti e 31 arresti.



Per ragioni di sicurezza alla luce degli scontri di questi giorni nella città catalana, ieri la federcalcio spagnola ha annunciato il rinvio del 'Clasico' della Liga tra Barcellona e Real Madrid in programma il 26 ottobre al Camp Nou. I due club hanno chiesto di giocare mercoledì 18 dicembre.