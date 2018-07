Secondo quanto riporta As.com, il difensore colombiano Yerry Mina non spegne le voci riguardanti un suo futuro lontano dal Barcellona. Il Barça ha ufficializzato l'arrivo di Lenglet dal Siviglia e questo può voler dire ancora meno spazio per il centrale, già chiuso da Pique e Umtiti. Il colombiano ha così parlato durante un evento pubblicitario a Bogotà: "Sono tranquillo, cerco sempre di fare il meglio per me e per la squadra. Aspetto quello che deve succedere: che sia restare al Barcellona o andare via, basta farlo nella miglior maniera, ma in questo momento sono al Barça".