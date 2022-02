Barcellona-Napoli 1-1, le pagelleBarcellona:: sul gol di Zielinski riesce a respingere in un primo momento, ma sulla ribattuta non può nulla.: adattato come terzino destro, interpreta bene il ruolo concedendo pochissimo spazio a Insigne. Non si spinge troppo in avanti (37' s.t.).: prova a far sentire la sua esperienza però non è più il giocatore di qualche anno fa. Quando Osimhen parte non lo riesce a tenere, sulla rete di Zielinski non è reattivo.: è attento lì dietro, aggressivo quanto basta su Osimhen. Si trasforma anche in un regista arretrato.: Elmas lo manda a vuoto sul gol del vantaggio napoletano. Dà apporto difensivo costringendo Di Lorenzo a schiacciarsi lì dietro.: tocca tanti palloni, sono molto importanti anche i suoi tempi di inserimento che tengono in apprensione la difesa del Napoli (20' s.t.: subentra portando vivacità al fronte offensivo senza dare mai punti di riferimento).: prestazione non all'altezza. Il gioco del Barcellona quando passa per i suoi piedi è lento (20' s.t.: mette ordine e dà velocità alla mediana del Barcellona).: qualità vere, il secondo tempo inizia a mostrare il suo repertorio provando a trascinare il Barcellona verso la vittoria.: la sua velocità è un'arma e nell'1 contro 1 tiene in apprensione Juan Jesus. Da un suo cross nasce il tocco di mano del difensore brasiliano che genera il rigore realizzato da Fernan Torres (20' s.t.: il suo impatto si vede. Giocate di livello nonostante i suoi stessi tifosi lo fischino più volte, il Napoli lo tiene a fatica quando accelera e sterza).: alla prima da titolare, è ingabbiato da Kouibaly e Rrahmani e non ha vita facile (41' s.t.: nonostante il poco tempo in campo si sente subito il suo peso offensivo. Sfiora un gol spettacolare in rovesciata al 90').: Sbaglia veramente troppo, tre errori clamorosi, di cui il primo alla mezz'ora. Suo, però, il gol del pareggio: si presenta con sicurezza dal dischetto e segna il rigore dell'1-1.: primo tempo sottotono, il Barcellona cerca il giro palla ma è abbastanza lento. Con i cambi nella ripresa c'è una marcia in più e solo l'imprecisione sotto porta nega la vittoria di rimonta ai catalani.Napoli:: si prende qualche rischio nel gioco con i piedi ma è efficace. Pulito e attento anche tra i pali. Nulla può sul rigore di Fernan Torres.: Spalletti non rinuncia mai a lui e si capisce chiaramente il perché. Non sbaglia praticamente mai in fase difensiva. Jordi Alba si alza sempre, di conseguenza il terzino del Napoli resta quasi bloccato lì dietro.: mostra qualche sbavatura lì dietro, alla fine riesce a recuperare i suoi errori. Cresce nel secondo tempo con interventi anche importanti.: solita prova di spessore. Chiude tutto ciò che passa dalle sue parti.: paga una differenza di passo con Adama Traoré, proprio per questo accorcia sempre e vince i duelli fisici. Però è suo l'errore nel secondo tempo quando tiene le braccia larghe su un cross dello stesso esterno del Barcellona e genera il rigore del pareggio blaugrana.: ritrova una maglia da titolare con l'assenza di Lobotka, cresce con il passare dei minuti e impone il suo gioco fisico e tecnico a centrocampo. È costretto a fermarsi anche lui per un problema da valutare (39' s.t.).: il ritorno in Spagna è da grande giocatore. Tantissima personalità e giocate di alto livello. Aveva mostrato la carica giusta alla vigilia e l'ha messa tutta in campo.: strappo decisivo al 29', quando si inserisce, con una finta manda a vuoto l'avversario e appoggia su Zielinski che dopo una ribattuta sblocca il match (40' s.t.).: Spalletti gli chiede di più e in serate come queste contano i suoi inserimenti, i suoi gol. È sua la rete al Camp Nou (35' s.t.).: gara di sacrificio, sempre pronto a chiudere gli spazi. Lì davanti fa poco, nella ripresa sparisce completamente dalla gara (27' s.t.: non subentra bene, fatica a tenere palla per portare su il Napoli).: rischiava di saltare questa gara così prestigiosa ma alla fine ce l'ha fatta, nonostante il problema al ginocchio della vigilia. Lotta da solo contro i due centrali del Barça e crea qualche pericolo, ma più passano i minuti più si trova da solo con la squadra che si abbassa troppo (35' s.t.).: uscire con un pareggio al Camp Nou dà sempre soddisfazioni. C'è però un Napoli a metà, dato che nel primo tempo gli azzurri fanno bene ma nella ripresa si schiacciano completamente nella propria metà campo.