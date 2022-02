. Gli azzurri arrivano alla sfida dopo il pareggio in campionato contro l'Inter e le precedenti tre vittorie con Bologna, Salernitana e Venezia. Il Barça ha pareggiato 2-2 nel derby con l'Espanyol e prima ancora aveva fatto quattro gol all'Atletico Madrid. Quarto posto in Liga, 39 punti come i Colchoneros di Simeone e -15 dal Real capolista.- Senza Politano e Lozano Spalletti lancia Elmas dal primo minuto, in porta c'è Meret e a centrocampo torna titolare Zambo Anguissa., l'attaccante nigeriano ce l'ha fatta partirà dall'inizio con Mertens in panchina. Il Barça gioca col tridente Traoré, Aubameyang e Ferran Torres, a centrocampo Nio Gonzalez e Pedri ai lati di De Jong e in difesa Mingueza preferito a Dest.: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Eric Garcia, J. Alba; Nico Gonzalez, De Jong, Pedri; Traoré, Aubameyang, Ferran Torres.: Xavi..: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Anguissa, Fabiàn Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen.: Spalletti.