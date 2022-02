C'è Ousmane Dembelé tra i convocati del Barcellona. Xavi Hernandez ha deciso di coinvolgere anche il francese in vista della sfida contro l'Atletico Madrid. Una novità assoluta dopo un mese complesso, in cui si è molto discusso del suo futuro e in cui è stato ai margini della rosa e vicino all'addio.



Ecco i convocati ufficiali: Ter Stegen, Dest, Piqué, Araujo, Busquets, Riqui Puig, Dembélé, Dani Alves, Adama Traoré, Braithwaite, Nico, Pedri, Luuk de Jong, Jordi Alba, Ferran Torres, Frenkie de Jong, Mingueza, Aubameyang, Jutglà, Abde e Arnau Tenas.