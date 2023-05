Il Barcellona e Ilkay Gündogan (32 anni) hanno riallacciato i contatti negli ultimi giorni. Lo zio e procuratore del centrocampista del Manchester City, Ilhan Gündogan, e il club blaugrana, ​​attraverso un intermediario, sono nuovamente entrati in contatto per parlare della durata e dell'ingaggio del contratto in caso di passaggio al Camp Nou. Lo riporta Mundo Deportivo.