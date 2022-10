Nuovo infortunio muscolare per il difensore del Barcellona Jules Koundè e Mondiale a rischio come non mai. Il centrale francese era rientrato solo da poche partite dopo un infortunio che gli aveva fatto saltare anche la doppia sfida contro l'Inter in Champions League. Ad un quarto d'ora dal termine del match di campionato contro il Valencia, si è accasciato a terra per un fastidio che andrà valutato nelle prossime ore ma che rischia di compromettere la sua convocazione in Qatar.