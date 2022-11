Luis Diaz può tornare nel mirino del Barcellona. L'esterno ex-Porto, ora in forza al Liverpool, era stato un obiettivo dei Blaugrana in passato, salvo poi vederselo soffiare dai Reds. Il giocatore, però, ha parlato recentemente ammettendo il suo sogno di giocare in un club spagnolo in futuro. Secondo quanto riporta Fichajes, Diaz può tornare in voga come nome per rinforzare il Barcellona.