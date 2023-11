Il Barcellona, da tempo, è alla ricerca di un mediano e secondo quanto riportato da Sport, il club blaugrana vuole accelerare per il portoghese del Benfica Florentino Luis, obiettivo già in lista da diversi mesi. Il mediano lusitano ha un contratto in scadenza nel 2027 e una clausola rescissoria molto proibitiva da 120 milioni di euro. Il Barcellona, però, punta a negoziare con il Benfica per una cifra intorno ai 40 milioni di euro.