Gonzalo Vargas, agente dell'attaccante dell'Ecuador Enner Valencia, ha confermato i contatti con il Barcellona a MachDeportes: "È stata una bellissima notizia, che però non è durata a lungo. C'è stato un sondaggio a gennaio ma le cose non sono proseguite come ci aspettavamo. Ma il semplice fatto di essere nel radar del Barça ci riempie di orgoglio".