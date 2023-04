Secondo Xavi, è il miglior tiratore del Barcellona su calcio piazzato, eppure Pablo Torre non è riuscito a trovare spazio nell'undici titolare nel corso della stagione corrente. Per questo, secondo quanto raccolto da Mundo Deportivo, il 20enne potrebbe farsi le ossa altrove, in prestito.



Il club che al momento risulta favorito, sono i Rangers di Glasgow. Gli scozzesi ci avevano già provato l'anno scorso, ma i blaugrana li bruciarono sul tempo e si accaparrarono il giovane talento dal Racing. Nel caso in cui l'affare andasse in porto, Pablo Torre nel corso della prossima stagione potrebbe già giocare la Champions League.