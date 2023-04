Ilkay Gündogan, 32 anni, è uno dei nomi che compaiono nella lista dei desideri del Barcellona. Il nazionale tedesco termina il suo contratto con il Manchester City alla fine della stagione e tutto indica che non rinnoverà, quindi potrebbe arrivare a costo zero. Nonostante la predisposizione del calciatore al trasferimento, non c'è ancora niente di ufficiale. "Sono sorpreso da dove provengono le storie su un accordo chiuso molte settimane fa. Non c'è ancora un accordo con nessun club. Non è ancora deciso dove giocherà nei prossimi anni ", ha detto Ilhan Gündogan, zio e agente del centrocampista, al quotidiano AS.