Javier Tebas, presidente della Liga, dopo le recenti dichiarazioni in cui sosteneva l'impossibilità del Barcellona - a causa della situazione finanziaria - di ingaggiare Robert Lewandowski, ha cambiato la sua posizione. "Il Barcellona ha approvato in assemblea modalità per rimediare alle perdite, ora devono renderle esecutive e andare avanti con la vendita di BLM e con il tema dei diritti tv. Loro conoscono i numeri e quanto potranno ottenere, quindi possono comprare Lewandowski, Bernardo Silva e chi vogliono loro". Queste le sue parole, che aprono degli spiragli e fanno sperare i tifosi Blaugrana sul possibile arrivo del centravanti del Bayern Monaco.