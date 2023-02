Il Barcellona è chiaro che una delle posizioni che deve migliorare per la prossima stagione è senza dubbio il terzino destro. Secondo Sport, uno dei giocatori che avrebbe più opzioni per firmare per il Barça, nel mercato estivo, sarebbe Thomas Meunier, centrocampista del Borussia Dortmund. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 7 milioni di euro.