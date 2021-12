Il Barcellona rimane vigile su Andreas Christensen e Cesar Azpilucueta, entrambi in scadenza di contratto con il Chelsea. I due difensori sono in attesa della mossa finale dei Blaugrana, secondo Sport, ma Xavi ha cambiato i programmi e non sarebbero più una priorità, pur non mollando la presa sui due Blues. Il Milan potrebbe uscirne favorito per la corsa al difensore danese visto il tentennamento da parte dei catalani.