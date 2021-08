Il Barcellona sta cercando una squadra per Miralem Pjanic, che non rientra nei piani di Ronald Koeman per questa stagione. Secondo la stampa catalana, il centrocampista bosniaco verrebbe prestato, con parte dell'ingaggio pagata dai blaugrana. Al momento la Juventus, che aveva pensato al ritorno di Pjanic, non è interessata all'affare.