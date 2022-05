Secondo quanto riferito da il Mundo Deportivo prosegue, con continui colpi di scena, la trattativa tra Ousmane Dembelé e il Barcellona per il rinnovo contrattuale. Le due parti in causa, dopo l'ultimo incontro, sono in continuo aggiornamento. Le volontà delle parti sono compatibili, con Dembelé che intende rimanere al Camp Nou, e il Barcellona che vuole rinnovare il contratto del classe 1997.



L'unico intoppo, in questo negoziato, è rappresentato dalla richiesta economica eccessiva del numero 7, 15 milioni di euro all'anno. In stagione, l'esterno offensivo ha collezionato 19 presenze, segnando 1 gol e servendo 11 assist. Il contratto del francese è in scadenza a giugno.