La Juventus sta attraversando un'annata difficile sia per questioni di campo che al di fuori. I bianconeri stanno pensando a dei rinforzi nel mercato estivo, in vista della prossima stagione, con l'incertezza della Champions. La lista dei parametri zero è sempre intrigante. La Vecchia Signora è da tempo interessata a Ousmane Dembele del Barcellona. Il francese sta passando il suo anno migliore al Camp Nou e il club blaugrana non vuole rinunciare a lui nei prossimi anni. Difatti, vista la scadenza del suo contratto nel 2024, Mateu Alemany, direttore sportivo dei catalani, ha iniziato a trattare con Moussa Sissoko, rappresentante del giocatore, il rinnovo. Le sensazioni dopo il primo incontro sono positive. Il prolungamento è un passaggio fondamentale anche per rimuovere la clausola rescissoria del calciatore che questa estate è ridotta a 50 milioni e potrebbe portare ad avere offerte importanti. A riportare la notizia è Sport.es.