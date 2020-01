L’allenatore del Barcellona Quique Setien ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Coppa del Re contro l’Ibiza: “Stiamo prendendo in considerazione l’idea prendere un numero 9, anche se la cosa non mi preoccupa. Sono più importanti le prossime partite contro Ibiza e Valencia. Devo ancora parlare con i dirigenti per quanto riguarda il calciomercato. Per quanto riguarda Vidal, è un ragazzo straordinario come il resto della squadra. Si è impegnato molto mostrando grande determinazione nel fare ed imparare le cose”.