Rafinha Alcantara può tornare in Serie A. Difficile la permanenza del centrocampista brasiliano al Celta Vigo, come riporta Mundo Deportivo il Barcellona conta di cederlo entro il prossimo 30 giugno e il giocatore ha diverse offerte dalla Premier e dal campionato italiano: e l'Inter, si legge, ha continuato a monitorare Rafinha, che tuttavia non rientrerebbe eventualmente nell'operazione Lautaro.