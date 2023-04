Raphinha è di nuovo nel mirino del Chelsea, dopo aver rifiutato il club londinese in favore del Barcellona in estate. Secondo il Daily Mail, il Chelsea potrebbe approfittare della delicata situazione finanziaria dei blaugrana per arrivare al brasiliano, anche se il calciatore sembra trovarsi bene insieme a Xavi e sta cercando in ogni modo di ritagliarsi il proprio spazio. Sicuramente, il prezzo del suo cartellino non è lievitato negli ultimi mesi e il presidente Laporta sarà costretto a cedere giocatori per ripianare i debiti. Dettaglio che potrebbe giocare a favore di potenziali acquirenti.