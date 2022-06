Il Barcellona, durante la stagione 2023/2024, dovrà rinunciare al Camp Nou per l'intera annata. I Blaugrana si trasferiranno temporaneamente allo allo stadio Olimpico "Lluis Companys". Il trasferimento temporaneo è dovuto al fatto che nel corso della stagione '23/'24 il Camp Nou subirà un restauro.



LE PAROLE DI LAPORTA - A tal proposito ha parlato Juan Laporta, presidente del Barça: “Per il club è un onore, un orgoglio e un privilegio. Siamo in uno stadio iconico dell'Olimpico di Barcellona e un punto di riferimento in città. Calcoliamo che costerà al Barça tra i 15 ei 20 milioni di euro. Non siamo preoccupati. Nel nostro stadio di calcio cambiamo regolarmente l'erba. Lo Stadio Olimpico è perfettamente attrezzato per una partita di calcio di alto livello. Effettueremo i lavori di ristrutturazione che abbiamo detto e sono molto calmo e molto contento di questa soluzione".