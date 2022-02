Dopo il gol contro l'Atletico Bilbao, Ousmane Dembelé ha riconquistato la fiducia dei suoi tifosi. E in occasione della conferenza al termine della partita, il tecnico blaugrana Xavi ha risposto alle domande su un eventuale rinnovo: "Dovete fare queste domande alla società e allo stesso Ousmane. Sappiamo che il suo contratto scadrà a giugno, ma nel calcio non si esclude mai nulla. Le cose cambiano dalla sera alla mattina. Prima Dembelé non poteva giocare, ora invece gioca. Sono scenari differenti. Se Ousmane gioca come sta facendo e lavora duro, può davvero diventare il migliore al mondo nel suo ruolo. Contro l'Atletico l'ha dimostrato, ha giocato mezz'ora, ha segnato un gran gol e creato occasioni. Questo è l'Ousmane che credo possa fare la differenza. Se poi rinnova o no, non dipende da me", la risposta di mister Xavi in conferenza stampa sul contratto in scadenza il 30 giugno dell'esterno francese.