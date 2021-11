Sta facendo notizia il possibile ritiro dal calcio di Aguero a causa di un'anomalia cardiaca. Il vicepresidente del Barcellona ​Rafael Yuste intervenuto ai microfoni di The Sun ha spiegato: ​"Smentisco queste voci. Aguero ha tre mesi per vedere come si evolve questa anomalia. Ci hanno detto che aveva bisogno di tre mesi per valutare se poteva continuare a giocare a calcio o meno".