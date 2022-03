Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha rivelato che per via della situazione finanziaria del club, l'ingaggio di Adama Traore dal Wolverhampton è sempre più incerto. Il centrocampista 26enne è rientrato in prestito al Barcellona a gennaio, dopo essere partito nel 2015. Il club ha un'opzione per acquistarlo in estate per 29,1 milioni di sterline.



Parlando dell'attaccante, Laporta ha detto: “Adama ha il DNA del Barca, è uno dei migliori attaccanti del mondo, è veloce. Ci piacerebbe che restasse qui, è possibile, ma siamo in una situazione finanziaria difficile. Vedremo a fine stagione”.