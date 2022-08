Bernardo Silva, corteggiato dal Barcellona, non esclude un addio al Manchester City. Il talento portoghese spiega a ESPN: "Ho sempre detto che sono felice qui, ma non ho idea di cosa succederà. Vedremo. Il mio rapporto con il club è molto onesto. Sono stato aperto con loro e sanno cosa voglio. Se resto, sono felice e rispetterò sempre il club dando il mio massimo. Se non sarà così, è il calcio e vedremo cosa succede. Ci dicono sempre che se non siamo felici possiamo partire. Certo, sono nel business e vogliono la giusta cifra per lasciarci partire, ma personalmente è un rapporto molto rispettoso con il club. Sono sempre stati onesti con me e io con loro. Come ho detto, rispetterò sempre il mio rapporto con il City, con i tifosi, con lo staff, con i compagni di squadra, quindi qualunque cosa accada sarà in modo rispettoso".