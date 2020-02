Quique Setien, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Eibar: "Siamo concentrati, sappiamo che adesso ci sono tre-quattro gare importanti e la prima è questa. Giocheremo per tre punti vitale, sperando che le rivali non li guadagnino. Non sarà facile, non dobbiamo giocare pensando di aver già vinto".∑≤



SUL NAPOLI - "Metto in conto la gara di Champions League, però adesso voglio vincere questa partita. Dopo pensiamo al Napoli ma non ci risparmieremo".