Il Barcellona studia i profili per il centrocampo. Un nome emerso negli ultimi giorni è quello di Andrey Santos, giocatore del Vasco da Gama. Secondo quanto riporta Sport su di lui c'è anche il Newcastle, che è in vantaggio e ha già presentato un'offerta al giocatore. Sarà sfida a due per contendersi il brasiliano classe 2004, con i Magpies un po' più avanti.