Francisco Trincao, esterno classe 1999 di proprietà del Barcellona, in estate lascerà i Blaugrana. Il nazionale portoghese, reduce da una buona stagione al Wolverhampton, che però non lo riscatterà, sarà ceduto in estate. Lo Sporting Lisbona, negli ultimi giorni, si è mostrato molto interessato al giocatore, spedendo anche una proposta in prestito per l'esterno. Il Barça, però, considerando la propria situazione finanziaria, accetterà solo proposte a titolo definitivo. Lo riporta A Bola.