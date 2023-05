El rècord mundial es queda en 62 triomfs seguits en Lliga!



Guanyant des del 6 de juny del 2021 fins al 6 de maig del 2023



297 gols a favor i 22 en contra



La imbatibilitat i la llegenda del Barça Femení continuen https://t.co/eF5FQ5nh0R pic.twitter.com/9p5JLkjiWv — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) May 11, 2023

. La squadra catalana infatti dal sei giugno del 2021 al sei maggio del 2023 aveva conosciuto solo il sapore della vittoria in campionato raggiungendo la stratosferica cifra diL’ultima squadra a fermare le blaugrana fu infatti l’Atletico Madrid due anni fa.Un vero e proprio dominio in terra spagnola certificato anche da altri numeri come quelli relativi ai gol: 297 quelli segnati in questo arco di tempo contro gli appena 22 subiti. Solo quest’anno la squadra blaugrana è andata a segno 114 volte subendo la miseria di 8 gol per una differenza reti da tripla cifra.