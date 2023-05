Il Barcellona sta pensando da tempo alla pianificazione della prossima stagione. L'idea riguarda una serie di acquisti per continuare a fare passi avanti in quella ricostruzione sportiva che ha come obiettivo principale quello di restituire grandezza a tutto il Camp Nou, cercando allo stesso tempo di sfruttare quelle opportunità che il mercato può offrire come il centrocampista del Girona, Aleix Garcia. Il giocatore spagnolo termina il suo contratto attuale il 30 giugno, potendo quindi negoziare il suo possibile arrivo a costo zero in Catalogna. A riportare la notizia è Fichajes.net.