Secondo quanto riporta UOL Esporte, Dani Alves si è offerto al Barcellona per un clamoroso ritorno nel mercato di gennaio. Il laterale brasiliano è attualmente svincolato dopo la rescissione del contratto che lo legava al San Paolo e nei prossimi giorni potrebbe esserci un contatto ufficiale col presidente Laporta per valutare l'ipotesi di tornare a far parte del club blaugrana.